15.08.2022 - „Bus nach Châlons“ sucht Mitreisende

Auf 50 Jahre Städtepartnerschaft kommen die Stadt Neuss und die nordfranzösische Stadt Châlons-en-Champagne in diesem Jahr. Der Geburtstag war schon am 10. Juni 2022, groß gefeiert wird jetzt im kommenden Herbst. Dann findet wieder die beliebte Wochenendfahrt „Ein Bus nach Châlons“ statt, die der Deutsch-Französische Kulturkreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuss organisiert. Interessierte können sich dafür noch anmelden. Auf dem Programm der dreitägigen Reise vom 30. September bis zum 2. Oktober 2022 stehen unter anderem ein Empfang im historischen Rathaus und eine nächtliche Bootsrundfahrt auf der Mau und Nau durch die bunt beleuchtete Stadt. Außerdem werden Führungen über den Markt und durch eine Champagnerkellerei angeboten. Beim deutsch-französischen Begegnungsabend am Samstag können sich zudem alle Neusser Gäste mit den Mitgliederinnen und Mitgliedern der Partnerorganisation AmiC´allemand austauschen.

Die komplette Fahrt mit Übernachtung in einem Doppelzimmer kostet 239 Euro p.P. beziehungsweise 284 Euro in einem Einzelzimmer.

Das detaillierte Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie auf der Website der Stadt Neuss. Die Anmeldung erfolgt über das Büro für Repräsentation und Städtepartnerschaften unter der E-Mail-Adresse repraesentation@stadt.neuss.de. Fragen beantworten Irina Schuster unter 02131 90 2023 und Magda Holzberg (DFKN) unter 02131 37 108.

(Stand 15.08.2022/jj)