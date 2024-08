12.08.2024 - Öffnungszeiten des Rathauses an Schützenfest

Am Schützenfestmontag, 26. August 2024, bleiben die Dienststellen der Neusser Stadtverwaltung geschlossen. Am Dienstag, 27. August 2024, ist das Rathaus in der Zeit von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ab Mittwoch, 28. August 2024, haben alle Ämter der Stadtverwaltung wieder zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

Die Stadtbibliothek Neuss öffnet regulär am Samstag, 24. August 2024, von 11 bis 14 Uhr mit Service und von 14 bis 18 Uhr mit Wachdienst. Am Sonntag, 25. August, bleibt die Stadtbibliothek geschlossen. Am Dienstag, 27. August ist sie von 10:30 bis 12:00 Uhr mit Service geöffnet, anschließend geschlossen. Die Außenrückgabe ist ebenso wie das elektronische Angebot der Onleihe uneingeschränkt in Betrieb.

Die Musikschule der Stadt Neuss bleibt über das Schützenfest von Samstag, 24. August 2024, bis einschließlich Dienstag, 27. August 2024, geschlossen und ist ab Mittwoch, 28. August 2024, wieder regulär geöffnet.