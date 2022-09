12.09.2022 - Cellobration – Jubiläumskonzert mit fire4strings

Das Celloensemble der Musikschule der Stadt Neuss feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Feuerwerk der Celloliteratur. Grieg und Gershwin zählen ebenso zu den Geburtstagsgästen wie die Grande Dame de la Chanson Edith Piaf und die Rockband Muse, deren Ständchen die 13 Musiker*innen unter der Leitung von Joana Rini Kröger mit allen Facetten des Celloklangs umsetzen. Gespielt wird das Programm zwei Mal: Am Donnerstag, 22. September 2022, 18 Uhr im St. Augustinus Memory Zentrum, Steinhausstraße 40 und danach am Sonntag, 25.09.2022, 11 Uhr im RomaNEum, Brückstrasse1 in Neuss. Der Eintritt ist frei.

fire4strings sprengt mit einem Repertoire von Händel bis Metallica immer wieder klassische Hörerwartungen. Die stets gut besuchten Konzerte zeigen, wie die jungen Musikerinnen und Musiker für das Cello brennen, wenn auf hohem kammermusikalischen Niveau die volle Bandbreite des Instruments von leisen Tönen bis zu rockigem E-Gitarrensound ausgeschöpft wird. Zum künstlerischen Anspruch kommt darüber hinaus noch gesellschaftliches Engagement hinzu, für die jungen Leute ist dies selbstverständlich: Mit kostenfreien Open-Air Konzerten im Johannes von Gott Haus und Memory Zentrum war Ensemble auch in Corona Zeiten für ältere Mitmenschen musikalisch aktiv.

(Stand 12.09.2022)