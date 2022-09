12.09.2022 - Erweiterungsbau der Gesamtschule Norf

Die Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft der Gesamtschule Norf freuen sich über neue Räumlichkeiten. Im April dieses Jahres wurden die Baumaßnahmen in der Schule fertiggestellt. Die offizielle Einweihung konnte pandemiebedingt erst am vergangenen Freitag (9. September 2022) in der neuen Mensa der Schule im Beisein von Bürgermeister Reiner Breuer gefeiert werden.

Die Stadt Neuss hat in einem dreistöckigen Erweiterungsbau vier Unterrichtsräume für Kunst und Musik geschaffen sowie die Mensa, deren Speiseraum durch eine mobile Trennwand in zwei Zonen unterteilt werden kann und die 500 Essensplätze bietet. „Die Mensa ist das Herzstück und auch für Schulveranstaltungen und Vereine gedacht“, sagt Architektin Jutta Quasten-Mundt. Eine außerschulische Nutzung ist jedoch auf wenige Tage im Jahr und maximal 300 Besucher*innen begrenzt.

In den beiden Obergeschossen befinden sich 24 Klassenräume der Mittelstufe sowie sogenannte Lernkojen auf den Fluren, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Freistunden verbringen können. Quasten-Mundt wollte kein klassisches Schulgebäude bauen, sondern eines mit Erlebnisbereichen: „Wir haben darauf geachtet, dass alles lichtdurchflutet und einladend ist. Der Bau lebt vom Sichtbeton und den farbig akzentuierten Flächen. Wir haben uns für die Farbe Grün entschieden, verschiedene Grüntöne ziehen sich durch das komplette Gebäude.“

„Wir eröffnen neue Räume zum Lernen und Leben“ lautete das Motto der Einweihungsfeier, das auch bei Bürgermeister Reiner Breuer Anklang fand. Er findet es gut, dass die Schule heutzutage nicht nur „Lernort, sondern auch Lebensort ist.“ Es sei eine tolle Gemeinschaft in der Schule, eine „die den Anspruch hat, Schule neu zu denken. Die Schülerinnen und Schüler in ihrer Vielfältigkeit ernst nimmt und fördert“. Der Neubau und die Sanierungen haben insgesamt rund 21 Millionen Euro gekostet. "Gut investiertes Geld in die Köpfe unserer Zukunft", so Breuer.

Zum Hintergrund:

Seit 2014 wurde die Gesamtschule Norf aus der ehemaligen Realschule Norf aufgebaut. Baubeginn war im Februar 2019, im Oktober 2020 konnten die ersten Klassen den Neubau nutzen. Im Januar 2021 folgten Musik- und Kunsträume und im März 2021 die Mensa (im Februar 2021 begannen die Sanierungen im Bestand, die im April 2022 mit dem Verbindungsgang zwischen Bestandsgebäude und Neubau abgeschlossen werden konnten)

Bilder für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.

(Stand 12.09.2022)