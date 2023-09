12.09.2023 - Bereitschafts- und Pflegefamilien gesucht

Das Jugendamt der Stadt Neuss sucht weiterhin dringend nach Bereitschafts- und Pflegefamilien, die Kindern ein liebevolles Zuhause bieten können. In einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 26. September 2023, informieren Fachberaterinnen und Fachberater der Familiären Bereitschaftsbetreuung sowie des Pflegekinderdienstes des Jugendamtes der Stadt Neuss zu dem Thema.

In der Informationsveranstaltung werden Fragen rund um die Aufnahme eines Bereitschafts- oder Pflegekindes, die rechtlichen Grundlagen, das Bewerbungsverfahren sowie die finanzielle Aufwandsentschädigung besprochen. Eine pädagogische Ausbildung ist keine Voraussetzung. Gerne stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Familiären Bereitschaftsbetreuung und des Pflegekinderdienstes darüber hinaus für ein persönliches Informationsgespräch zur Verfügung.

Bereitschaftsfamilien bieten Säuglingen und Kindern bis zu zehn Jahren vorübergehend einen Platz in ihrer Familie an, wenn ein Verbleib im elterlichen Haushalt aufgrund einer akuten Krise (zunächst) nicht möglich ist. Pflegefamilien hingegen nehmen Kinder und Jugendliche langfristig in ihrer Familie auf und begleiten ihre Entwicklung. Die Kinder in Bereitschafts- und Pflegefamilien benötigen viel Zeit, Geduld, Liebe und Annahme. Durch ihr Engagement und ihre Bereitschaft, den Kindern einen Platz in ihrer eigenen Familie zu geben, leisten diese Familien einen unschätzbaren gesellschaftlichen Beitrag bei der Erfüllung dieser herausfordernden, aber wertvollen Aufgabe.

Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Rathaus statt und endet voraussichtlich gegen 20:30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung bei Frau Rendelsmann ist erforderlich. Diese kann telefonisch unter 02131 905189 oder per E-Mail an alexandra.rendelsmann@stadt.neuss.de erfolgen. Im Anschluss erhalten Sie die entsprechenden Raumangaben.