12.10.2022 - Kindertheater: Neues Programm veröffentlicht

Zeitgemäße kulturelle Angebote für Kinder zu schaffen, ist ein Anliegen des Kulturamtes der Stadt Neuss. Die drei Kindertheaterreihen des Kulturamtes, „Kultur für Kinder“, „Wundertüte“ und „Wir warten aufs Christkind“ regen die Phantasie an, fördern die Ausdrucksfähigkeit, die Kreativität und Selbstreflexion und machen vor allem richtig Spaß. Das neue Kinderprogramm ist soeben erschienen. Aufgrund der großen Nachfrage wird das frühzeitige Buchen von Abonnements und Einzeltickets empfohlen.

Wir warten aufs Christkind

Rund ums winterliche Puppentheater dreht es sich in der Reihe „Wir warten aufs Christkind“. Das Kulturamt präsentiert hier insgesamt vier Programme für drei- und vierjährige Kinder im urig-gemütlichen Kulturkeller, Oberstraße 17: Am Dienstag, 29. November 2022 kommt „Armer Esel Alf“ nach Neuss. „Jonas und die Weihnachtsuhr“ wird am Donnerstag, 1. Dezember 2022 auf die Bühne gebracht und am Montag, 5. Dezember 2022 können sich schon alle auf „Ein total verhextes Weihnachtsfest“ freuen. Mit der zauberhaften Mitmachgeschichte „Wo geht’s zum Südpol, Polly Eisbär“ findet am Mittwoch, 7. Dezember 2022 die letzte Veranstaltung dieses winterlichen Theaterspaßes statt. Einzelkarten sind ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie unter der Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.

Kultur für Kinder

„Kultur für Kinder“ heißt die Theaterreihe für Kinder ab sechs Jahren (wobei einige Veranstaltungen auch schon für jüngere Kinder geeignet sind), die das Kulturamt in Kooperation mit dem Rheinischen Landestheater Neuss (RLT) durchführt. An insgesamt sechs Sonntagen kommen Gastspieltheater aus ganz Deutschland ins RLT, um das junge Publikum zu verzaubern. Unter anderem erzählt das Weltraummärchen „Lunaris“ am Sonntag, 12. Februar 2023 die Geschichte einer unerwarteten Freundschaft und „Der kleine Prinz“ macht am Sonntag, 19. März 2023 die Erfahrung, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist. Das Stück „Absender unbekannt“ am Sonntag, 30. April 2023 steckt voller Theater, Poesie, Spaß und Akrobatik und bei „Des Kaisers neue Kleider“ am Sonntag, 24. September 2023 gibt es farbenprächtige Kostüme und mitreißende Musik zu erleben. Weiter geht es am Sonntag, 12. November 2023 mit dem herrlich unerzogenen Sams, und am Sonntag, 10. Dezember 2023 macht sich „Pippi Langstrumpf“, das stärkste Mädchen der Welt, ebendiese, wie sie ihr gefällt. Zum Stück „Pippi Langstrumpf“ bietet das Kulturamt zusätzlich einen Familienworkshop an.

Alle sechs Veranstaltungen der Reihe „Kultur für Kinder“ sind im Abonnement buchbar bis Sonntag, 11. Dezember 2022 unter kfk@stadt.neuss.de. Der Einzelkartenverkauf startet am Montag, 9. Januar 2023 um 9 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.

Wundertüte

In der Reihe „Wundertüte“ finden insgesamt acht Veranstaltungen mit Theaterleuten, Marionetten- und Puppenspieler*innen für Kinder zwischen drei und etwa acht Jahren im Kulturkeller, Oberstraße 17 statt. Das phantasievolle und abwechslungsreiche Programm mit Titeln wie „Amigos – Freunde für immer“, „Henriette und die Wunderkörner“ oder „Die kleine Waldhexe“ kann bis Sonntag, 11. Dezember 2022 im Abonnement gebucht werden unter wundertuete@stadt.neuss.de. Der Einzelkartenverkauf beginnt am Donnerstag, 22. Dezember 2022 um 9 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.

Jetzt neu: VRR inklusive

Alle Tickets und Abonnementausweise berechtigen zur kostenfreien Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im VRR für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung

Bildmaterial finden Sie in unserem Bildarchiv.

(Wir warten aufs Christkind: „Armer Esel Alf“ © Alex Hector

Kultur für Kinder: „Ein Sams zu viel“ © Volker Althaus

Wundertüte: „Der kleine Bär backt einen Kuchen“ © Christian Schweiger)

ALLE TERMINE AUF EINEN BLICK

WIR WARTEN AUFS CHRISTKIND

Veranstaltungsort: Kulturkeller, Oberstraße 17

Dienstag, 29. November 2022, 11 Uhr & 14 Uhr

„Armer Esel Alf“

ab 4 Jahren

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 11 Uhr & 14 Uhr

„Jonas und die Weihnachtsuhr“

ab 3 Jahren

Montag, 5. Dezember 2022, 11 Uhr & 14 Uhr

„Ein total verhextes Weihnachtsfest“

ab 3 Jahren

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 11 Uhr & 14 Uhr

„Wo geht’s zum Südpol, Polly Eisbär?“

ab 3 Jahren

KULTUR FÜR KINDER

Veranstaltungsort: Rheinisches Landestheater Neuss, Oberstraße 95

Sonntag, 12. Februar 2023, 11 Uhr & 14 Uhr

„Lunaris“

ein Weltraummärchen

ab 4 Jahren

Sonntag, 19. März 2023, 11 Uhr & 14 Uhr

„Der kleine Prinz“

von Antoine de Saint-Exupéry, in einer Bearbeitung von Simone Lucia Birkner

ab 6 Jahren

Sonntag, 30. April 2023, 11 Uhr & 14 Uhr

„Absender unbekannt“

ein Stück voller Theater, Poesie, Spaß und Akrobatik

ab 4 Jahren

Sonntag, 24. September 2023, 11 Uhr & 14 Uhr

„Des Kaisers neue Kleider“

Märchenzauber nach Hans Christian Andersen

ab 5 Jahren

Sonntag, 12. November 2023, 11 Uhr & 14 Uhr

„Ein Sams zu viel“

ein rasant, bunt und mit viel Musik inszeniertes Sams-Stück über Liebe und Eifersucht für die ganze Familie

ab 4 Jahren

Sonntag, 10. Dezember 2023, 11 Uhr & 14 Uhr

„Pippi Langstrumpf“

von Astrid Lindgren, in einer Übersetzung aus dem Schwedischen von Silke von Hacht, überarbeitet von Christian Schönfelder

ab 6 Jahren

+ Familienworkshop

WUNDERTÜTE

Veranstaltungsort: Kulturkeller, Oberstraße 17

Sonntag, 29. Januar 2023, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Der kleine Bär backt einen Kuchen“

ab 3 Jahren

Sonntag, 05. März 2023, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Henriette und die Wunderkörner“

ab 3 Jahren

Sonntag, 23. April 2023, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Die kleine Waldhexe“

Walkact – gespielt von der Märchenmuhme aus ihrem großen Märchenrock

ab 3 Jahren

Sonntag, 04. Juni 2023, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Amigos – Freunde für immer“

ab 3 Jahren

Sonntag, 13. August 2023, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Vorsicht, Wilma!“

ab 4 Jahren

Sonntag, 17. September 2023, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„3 kleine Schweinchen“

ein turbulentes Puppentheaterstück für die ganze Familie

ab 4 Jahren

Sonntag, 22. Oktober 2023, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Klein Häschen und Frau Fuchs oder Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen“

ab 3 Jahren

Sonntag, 03. Dezember 2023, 11Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“

ab 4 Jahren