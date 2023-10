12.10.2023 - Weltmusik in Neuss

Das Programm der insgesamt sieben Acoustic Concerts der Saison 2023/24 überzeugt mit einem Facettenreichtum unterschiedlicher Musikstile. Im mittelalterlichen Gewölbe des Kulturkellers lassen sich Jazz mit indischen Einflüssen, klassische persische Musik oder auch Sufi-Gesänge erleben. Im sechsten Konzert der Reihe machen die Acoustic Concerts einen Abstecher ins Globe Theater an der Neusser Rennbahn, wo der Shootingstar der Fado-Szene Telmo Pires erneut nach Neuss kommt.

Zum Beginn der Saison 2023/24 am Sonntag, 19. November 2023, ist das Ensemble Madras Special gemeinsam mit dem Perkussionisten Omri Hanson zu Gast im Neusser Kulturkeller. Hier trifft Jazz auf klassische, südindische Ragas und Talas sowie auf improvisierte Weltmusik. Am Sonntag, 14. Januar 2024, geht es mit dem Meïkhâneh Trio klanglich in den Orient. Gesungen in mongolischer, persischer, portugiesischer, griechischer und französischer Sprache mischen sich nuancenreiche Stimmen zu tanzenden Rhythmen. Der Multiinstrumentalist und Sänger Konstantis Pistiolis aus dem Nordwesten Griechenlands präsentiert am Sonntag, 4. Februar 2024, ein leidenschaftliches Programm mit Melodien aus Kleinasien, Thrakien, Mazedonien und Epirus.

In die klassische persische Musik und die kulturelle Vielfalt Irans lädt das Rokhs Quartet am Sonntag, 3. März 2024, ein. Am Sonntag, 7. April 2024, lässt das Duo Cassard mit Passion und Liebe eine verloren geglaubte Klangwelt wieder aufleben. Elemente keltischer Musik verbinden sich mit orientalischen Klängen, Balkan-Rhythmen und sakrale Stimmungen verschmelzen mit verschiedensprachigen Liedtexten und dem Klangbild verschiedenster Dudelsäcke. Eben Volksmusik im ursprünglichen Wortsinn!

Am Sonntag, 28. Mai 2024, sind die Acoustic Concerts zu Gast im Globe Theater an der Neusser Rennbahn. Telmo Pires, der zuletzt in Deutschlands großen Konzertsälen auftrat, präsentiert mit seiner eindrucksvollen Gesangsstimme und einem zeitgenössischen Ansatz Fado-Musik im elisabethanischen Flair des Globe Theaters. Die Saison der Acoustic Concerts klingt aus mit einem pakistanischen Frauentrio rund um die Musikerin Meher Angez. Am Freitag, 24. Mai 2024, wird die mystische Musik des Trios und die Poesie der Sufi-Gesänge einen weiteren Klangkosmos nach Neuss bringen.

Die Acoustic Concerts sind im Abonnement erhältlich unter kulturamt-neuss.de oder telefonisch unter der Abo- und Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9. Der Verkauf von Einzeltickets beginnt am Donnerstag, 2. November 2023.

Alle Termine auf einen Blick: Acoustic Concerts 2023/24

Kulturkeller Neuss, Oberstraße 17, 41460 Neuss

Globe Theater Neuss, Hammer Landstraße (PKW-Zufahrt über die Stresemann Allee), 41460 Neuss



Sonntag, 19. November 2023, 19 Uhr

MADRAS SPECIAL

feat. Special guest Omri Hason

Kulturkeller Neuss

Sonntag, 14. Januar 2024, 19 Uhr

MEÏKÂNEH TRIO

Kulturkeller Neuss

Sonntag, 4. Februar 2024, 19 Uhr

KOSTANTIS PISTIOLIS

Kulturkeller Neuss

Sonntag, 3. März 2024, 19 Uhr

ROKHS QUARTET

Kulturkeller Neuss

Sonntag, 7. April 2024, 19 Uhr

DUO CASSARD

Kulturkeller Neuss

Sonntag, 28. April 2024, 19 Uhr

TELMO PIRES

Globe Theater Neuss

Freitag, 24. Mai 2024, 19 Uhr

MEHER ANGEZ TRIO

Kulturkeller Neuss

Zwei Fotos für Ihre Berihterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Bild 1: Meïkâneh Trio © Claire Huteau; Duo Cassard © privat)