12.11.2020 - Online-Präsentation des Jugendensembles

Das Jugendensemble der Alten Post widmet sich Shakespeare und geht nicht nur bei der Interpretation eines Bühnenklassikers neue Wege: Am Samstag, 14. November 2020, können Interessierte um 20 Uhr online eine 40-minütige Zwischenpräsentation der Inszenierung erleben. In dem Stück „Ende gut, alles gut“ geht es um die verwaiste Helena, die als Pflegekind im Schloss der französischen Gräfin von Roussillon lebt. Als Unadelige unglücklich in Bertram verliebt, den jungen Grafen von Roussillon, ist ihr jegliche Chance auf eine Vermählung verwehrt. Doch weil Helena den schwerkranken König von Frankreich heilen kann, erhält sie als Belohnung die freie Wahl eines Gemahls aus den Untergebenen des Königs. Als ihre Wahl - natürlich - auf Bertram fällt, ist dieser nicht begeistert...

Was die jungen Darstellerinnen und Darsteller (Tom Eichhorn, Yasmin Glymph, Aleyna Korkmaz, Ida Parlings, Sina Rohde, Emil Saebel und Zaya Şahinaus) aus dem Stoff machen (Regie Dennis Palmen, Choreografin Stefanie Lenz), kann das Publikum am Samstagabend live im Stream mitverfolgen.

Anschließend besteht die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen und Applaus zu geben. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail bis zum 14. November 2020, 16 Uhr, an dennis.palmen@kulturkomplizen.com ist nötig. Alle Angemeldeten bekommen den Zugangslink am Tag der Performance per E-Mail zugesendet.



(Stand: 12.11.2020/Stgl)