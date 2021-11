12.11.2021 - Alte Meister neu interpretiert

Wie werden in der aktuellen Popkultur Gemälde alter Meister zum Leben erweckt? Alles Wissenswerte rund um die mediale Rezeption des „lebenden Bildes“ erfahren Besucher*innen am Sonntag, 21. November 2021, 11.30 Uhr, im Feld-Haus, Berger Weg 5, Neuss. Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Raffael & Co. – Populäre Druckgrafik nach alten Meistern aus der Sammlung Feld-Haus“ erläutert Kunsthistorikerin Jenia Sychinskaya in ihrer Führung die Faszination des Tableau vivant. Die 60minütige Führung kostet vier Euro pro Person, der Eintritt im Feld-Haus ist frei. Eine Anmeldung über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich. Hier sind auch aktuelle Informationen über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu finden.

(Stand: 12.11.2021/Spa)