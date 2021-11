12.11.2021 - Führung durch die Sonderausstellung zu Loïe Fuller

Sie war der Superstar der Belle Époque: Loïe Fuller! Mit ihrem Serpentinentanz wurde die Amerikanerin 1892 im Pariser Folies Bergère über Nacht berühmt. Skulpturen, Fotografien, Filme und Plakate – die Ausstellung gewährt spannende Einblicke in Leben und Werk der Ausnahmekünstlerin und ihren nachhaltigen Einfluss auf die Welt der Künste. Am Sonntag, 21. November 2021, 14 Uhr, führt Museumspädagogin Melanie Bierwirth durch die aktuelle Sonderausstellung „Loïe Fuller Superstar – Tänzerin aus Licht und Farbe“ im Clemens Sels Museum Neuss, Am Obertor. Die 60minütige Führung kostet vier Euro zuzüglich Eintritts pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums auf www.clemens-sels-museum.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich. Hier sind auch aktuelle Informationen über die geltenden Abstands- und Hygieneregeln erhältlich.

