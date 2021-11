12.11.2021 - Opossum-Comedy-Nikolausshow

Trash, abseitige Situationen, große Songs und weihnachtliches Chaos erwartet die Gäste bei der Opossum Nikolaus Show 2021. Vor 30 Jahren gründete sich die verrückte Truppe im Kulturforum Alte Post und spielte zwischenzeitlich im Theater am Schlachthof. In diesen November kehrt sie aber zu ihrer ursprünglichen Wirkungsstätte zurück. Nach 99wöchiger pandemiebedingter Pause brennen die Ensemblemitglieder darauf, dem Publikum die Lachtränen zu entlocken. Mit dabei sind Gründungsmitglied Sven Post, das musikalische Genie Eddy Schulz, Mega-Babe Svenja Zultner und die stimmgewaltige Kiki Sismanidou. Und das Teelicht wird auch nicht fehlen. Zur Nikolausshow gelten die gängigen und zusätzlich diese speziellen 3G-Regeln: Glückseligkeit, Galgenhumor und Glühwein.

Die fünf Termine finden statt am 12., 14., 19., 20. und 21. November 2021, jeweils 20 Uhr, im Kulturforum Alte Post, Neustraße 28, Neuss. Die Karten zum Preis von 14 Euro, ermäßigt acht Euro, für Schüler und Schülerinnen von Alter Post und Musikschule oder bei Vorlage des Neuss-Passes fünf Euro, können entweder telefonisch unter 02131/904122 oder per E-Mail an info@altepost.de reserviert werden.