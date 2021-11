12.11.2021 - Vortrag über prägende Politikerinnen

Nicht oft hat man die Möglichkeit, mit jemandem über Politik zu sprechen, der in den nächsten Wochen Interviewtermine mit Angela Merkel und Barack Obama hat. Am Mittwochabend war dies in der Volkshochschule Neuss möglich: der von der VHS und der Gleichstellungsbeauftragen der Stadt Neuss eingeladene Referent Torsten Körner sprach über seine beiden aktuellen Bücher „In der Männerrepublik“ und - brandneu - „Die Kanzlerin am Dönerstand“ und seine Filmprojekte (zuletzt „Die Unbeugsamen“). Besonders packend erzählte er von seinen persönlichen Begegnungen mit großen Politikerinnen. Manche Anekdote wird den Besucherinnen (nur Frauen hatten den Weg ins Romaneum gefunden) des Vortrags in Erinnerung bleiben, etwa die von Angela Merkel in der Schlange vorm Dönerstand. Aber auch über politisch brisantere Themen berichtete Körner. So war er die Frage auf, wie unterrepräsentiert Frauen in der Bundespolitik waren und sind und wie es der ersten deutschen Bundesministerin Elisabeth Schwarzhaupt 1961 gegen den Widerstand von Kanzler Konrad Adenauer gelungen sei, das Amt der Gesundheitsministerin zu erlangen. Auch nach dem Vortrag blieben die Besucherinnen noch lange mit dem Referenten in der VHS, um sich über Begegnungen und Erfahrungen mit Spitzenpolitikerinnen auszutauschen.

(Stand: 12.11.2021/Spa)