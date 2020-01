13.01.2020 - Ein Wiedersehen mit „Alice“

Es gibt ein Wiedersehen mit „Alice im Wunderland“: Die erfolgreiche 2019er Produktion der Neusser Musicalwochen wird am Samstag, 25. Januar 2020, um 19 Uhr als Kinofassung gezeigt. Die Gala-Filmpremiere findet im Rahmen der „open house“ Veranstaltungen im Kulturforum Alte Post statt. Der Eintritt ist frei.

Den Kinofilm hat Natalia Mandla gefertigt. 2014 gründete sie die Firma „Filmknopf“ in Neuss am Rhein. Ihre berufliche Verwirklichung sah sie schon während ihres Marketingstudiums in der audiovisuellen Produktion. Die Selbständigkeit als Filmschaffende gab ihr die Chance, den Beruf und das Familienleben als dreifache Mutter unter einen Hut zu bringen. Spezialisiert hat sich das Unternehmen insbesondere auf Hochzeitsfilme, Werbefilme sowie Tanz- und Musikvideos. Auch eigene künstlerische Spielfilme sind in Planung.

In Neuss engagiert sich Filmknopf bei sozialen Projekten für Kinder und Jugendliche: Es entstanden mehrere Filme für das Förderungszentrum SWIFF e.V. sowie für den jährlich internationalen Tanzwettbewerb für Kinder und Jugendliche „Move On“. Die Neusser Musicalwochen hat Familie Mandla erst 2018 kennengelernt und war vom Gesehenen schlicht überwältigt. Für Natalia Mandla stand fest: „Das Projekt verdient wesentlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Nicht nur ein breiteres kunstinteressiertes Publikum sollte angesprochen werden, sondern vor allem auch mehr junge Talente, die durch das kostenlose Unterrichtsangebot im Rahmen der Musicalproduktion eine intensive Förderung erfahren.“ Somit konnte die hauseigene Inszenierung des Kulturforums Alte Post und der Musikschule Neuss eine starke filmische Unterstützung für sich gewinnen: Mit großem Engagement begleitete das Filmknopf-Team das gesamte „Alice im Wunderland“ Projekt und sorgte mit informativen Kurzfilmen für spannende und interessante Einblicke in die Welt des Musicals. Um die einmaligen Impressionen der zweistündigen Vorstellung in einer Kurzform zu verewigen, wurde zusätzlich ein offizielles Musikvideo zum Musical produziert, abrufbar unter www.neusser-musicalwochen.de.

Für die Darstellenden sind die Filmaufnahmen des Musicals ein „Aha“-Erlebnis. Sie können das komplette Werk aus Sicht des Zuschauers erleben und genießen, welch grandiose künstlerische Leistung sie zusammen mit dem professionellen Kreativteam der Neusser Musicalwochen auf die Beine gestellt haben. Die Filmknopf-Produktion macht „Alice im Wunderland“ zum Kinoerlebnis – das vielleicht dazu ermutigt, sich zum nächsten Casting anzumelden. Ein freies Training dazu wird gleich am nächsten Tag, am 26. Januar von 12 bis 16 Uhr angeboten. Im September wird dann „Hairspray“ gezeigt.