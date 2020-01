13.01.2020 - Musikalische Lesung in der Stadtbibliothek

... findet um 16 Uhr die erste Nachmittagslesung bei Tee und Kaffee im neuen Jahr statt. Die in Frankreich geborene Autorin Sylvie Schenk und der Musiker Heribert Leuchter sind zu Gast in der Stadtbibliothek. Nach dem Roman „Schnell, dein Leben“ stellt Sylvie Schenk ihr aktuelles Buch „Eine gewöhnliche Familie“ vor: Die Geschwister Cardin sind zu viert. Als Tante Tamara und Onkel Simon sterben, werden am Tag der Beerdigung jedoch nicht nur die Trennlinien zwischen den vier Geschwistern sichtbar, sondern die Gräben in der gesamten Familie. Die Verstorbenen waren es, die alle zusammenhielten. Nun hinterlassen sie neben Uneinigkeit vor allem eine Auseinandersetzung um das Erbe, die schon auf dem Weg zur Trauerhalle ihren Anfang nimmt. Wie bei ihrem letzten Roman wird Sylvie Schenk von dem Musiker Heribert Leuchter begleitet. Der Musiker und Komponist hat die Musikstücke für das Buch komponiert und spielt an dem Nachmittag live.

Sylvie Schenk ist 1944 in Chambéry (Frankreich) geboren. Sie studierte Latein, Griechisch und Französisch in Lyon, lebt seit 1966 in Deutschland. Die Autorin veröffentlichte drei Gedichtbände auf Französisch und schreibt seit 1992 Romane und Kurzgeschichten auf Deutsch.

Der Saxofonist Heribert Leuchter, geboren 1954 in Aachen, ist Jazzmusiker und Komponist. Er ist Gründer verschiedener Ensembles (LUX-Orchester, Heribert Leuchter Trio unter anderem)

Einlass ist um 15.30 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 16 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro, mit gültigem Bibliotheksausweis ist er kostenlos.