13.01.2023 Matria Duo eröffnet die Jazzreihe Blue in Green

Ein Weltmeister des Blechs und eine Fee der Stimme - so kann man das Duo Matthias Schriefl und Tamara Lukasheva beschreiben. Beide verbinden verschiedene süddeutsche Volksmusikarten (z.B. Jodler, Almlieder, Zwiefache) mit ukrainischer Volksmusik. Ein groovendes Alphorn trifft auf den Gesang der ukrainischen Karpaten. Improvisation und Freiheit vermischen sich mit Traditionen aus beiden Ländern.

„Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben, noch wird uns lächeln, junge Ukrainer, das Schicksal. Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne, und auch wir, Brüder, werden Herren im eigenen Land sein“, lautet die erste Strophe der ukrainischen Nationalhymne. Der Text wurde übrigens 1862 geschrieben vom ukrainischen Dichter Pawlo Tschubynskyj. Seit dem 24. Februar 2022 wirken die Worte aktueller denn je. Nun holt das Duo nicht aus, um Musik als Waffe zu benutzen. Vielmehr gerät sie zur Liebeserklärung und zum Zufluchtsort.

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr im Kulturforum Alte Post an der Neustraße in Neuss. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 14 Euro, für Schülerinnen und Schüler zehn Euro und für Schülerinnen und Schüler der Alten Post oder der Musikschule fünf Euro. Tickets sind telefonisch unter der Rufnummer 02131/904122 oder per E-Mail an info@altepost.de bestellbar.

