13.01.2023 - Bin mal im Garten - Selbstversorgung durch das Gartenjahr für Einsteiger*innen

Am 25. Januar 2023 startet die Gartensaison! Ja, richtig gelesen – es wird Zeit die Gartenplanungen zu beginnen. Der Online-Kurs der VHS begleitet die Teilnehmenden an 17 Terminen durch das gesamte Gartenjahr von Januar bis November. Sie erfahren unter anderem, wie Sie sich selbst mit Kräutern, Salaten, frischem Obst und Gemüse versorgen. Auch die Haltbarmachung der geernteten Gartenschätze wird in diesem Kurs umfassend erläutert.

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie auf der Website der VHS Neuss.