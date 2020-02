13.02.2020 - Donlon Dance Collective bei den Internationalen Tanzwochen

Mit diesen Attributen bezeichnet die irische Choreographin Marguerite Donlon selbst ihre Erfolgsstücke, in denen klassische Elemente und zeitgenössischer Esprit unverwechselbare Synthesen eingehen. Mit ihrem Donlon Dance Collective gastiert die Irin am Donnerstag, 27. Februar 2020, erstmals bei den Internationalen Tanzwochen Neuss in der Stadthalle, Selikumer Straße 25. Der Abend beginnt um 20 Uhr mit den Ruff Celts, den „Halskrausen-Kelten“, die sie voller Fantasie und Humor zur Musik ihrer Heimat über die Bühne wirbeln lässt. Die energiegeladene Choreographie bietet den Mitgliedern ihrer Kompanie immer neue Möglichkeiten, sich auf idiosynkratische, raffinierte Weise mit dem keltischen Erbe der grünen Insel auseinanderzusetzen.

Nach der Pause folgen die Heroes, in denen Marguerite Donlon zur Musik von David Bowie die Entwicklung fünf junger Menschen beschreibt – einen steinigen Weg voller Hindernisse und höchstem Erwartungsdruck, der von dem Verlust der eigenen und der Übernahme fremder Träume gesäumt ist. „Marguerite Donlon balanciert den Tanz gekonnt zwischen Witz und Ernst, Improvisation und einer spielerisch raumgreifenden Bewegungssprache,“ hieß es dazu in den Kieler Nachrichten. „Man sieht die Leidenschaft und die Lust der Tänzer; und Helden sind sie am Ende alle.“

Marguerite Donlon leitete von 2001 bis 2013 das Ballett des Saarländischen Staatstheaters, mit dem sie auch bereits in Neuss gastiert hat. Donlon hat Choreographien für das Nederlands Dans Theater 2, das Stuttgarter Ballett, Hubbard Street Dance Chicago und Rambert Dance in London sowie für das Staatstheater am Gärtnerplatz München und das Musiktheater im Revier (MiR) Gelsenkirchen geschaffen. Soeben wurde sie vom Theater Hagen zur neuen Ballettdirektorin ernannt.

Ihr Donlon Dance Collective besteht aus Tänzern, Bühnenbildnern, Lichtdesignern und Komponisten. Diese bilden einen kreativen Pool, der die Ideen und Neuerungen seiner Leiterin perfekt umsetzt. Unter dem Dachnamen DDC leitet Marguerite Donlon zahlreiche Projekte, bei denen sie mit in- und ausländischen Festivals und Theatern zusammenarbeitet. Unter anderem kooperiert das Collective mit dem amerikanischen Dance Salad Houston sowie Tanzprojekten in Dublin und Limerick, Irland. Hinzu kommen Workshops, Vorträge und kuratorische Tätigkeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Assistenten aus dem DDC Pool realisieren Marguerite Donlons Choreographien unter anderem an den Staatstheatern Wiesbaden und Kiel, am Ballet Ireland und am Bolschoi Theater. Bis 2022 hat DDC eine Residenz am Theater Hildesheim, wo zwei größere Projekte anstehen.

Tickets können über die Karten-Hotline unter 02131/52699999 oder im Internet unter www.tanzwochen.de bestellt werden (zuzüglich Versandkosten und zwölf Prozent Vorverkaufsgebühr).