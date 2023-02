13.02.2023 - Dritte Europaschule in Neuss

Bürgermeister Reiner Breuer hat am Montag, 13. Februar 2023, eine Delegation der Gesamtschule Norf im Ratssaal begrüßt. Die Schule wurde im vergangenen November im NRW-Landtag als „Europaschule“ ausgezeichnet. Schulleiterin Saga Sjölund, 15 Schüler*innen und sechs Lehrkräften gaben dem Bürgermeister einen Einblick in die bisherigen europäischen Aktivitäten der Gesamtschule. Dazu gehören Fremdsprachenangebote, Schüleraustausche mit Partnerschulen in Europa, Auslandspraktika, aber auch die Teilnahme an Programmen der Europäischen Union.

„Sie alle setzen sich auf vielfältige Art und Weise mit dem Thema Europa auseinander und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung“, betonte Breuer beim Empfang. Er schenkte der Schule einen Baum für das Schulgelände: „Ich habe mich für eine Stieleiche entschieden. Diese wurde im Jahr 2022 zum 'Europäischen Baum des Jahres' gekürt und steht für Wachstum, Wurzeln und Kontinuität. Das passt sehr gut zu einer Europaschule.“

Die Gesamtschule Norf ist neben dem Marie-Curie-Gymnasium und dem Berufskolleg Weingartenstraße die dritte Bildungseinrichtung in Neuss, die als „Europaschule“ ausgezeichnet wurde. In Kürze stehen für die Schüler*innen ein Austausch mit Frankreich und Besuche bei EU-Institutionen in Straßburg und Brüssel an.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.