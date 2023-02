13.02.2023 - Neuer Gehweg für die Mainstraße

Die Mainstraße erhält auf der südlichen Fahrbahnseite zwischen den Hausnummern 16 und 26 einen neuen Gehweg. Das Tiefbaumanagement der Stadt Neuss (TMN) beginnt ab Montag, 27. Februar 2023, mit der Erneuerung. Diese wir voraussichtlich acht Wochen dauern.

Für die Arbeiten wird die Mainstraße zwischen dem Park+Ride-Parkplatz am S-Bahnhof Norf und der Kreuzung Main-/Krupp-/Grupellostraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Kruppstraße. In Richtung S-Bahnhof Norf wird der Verkehr ab dem Kreisverkehr Krupp-/Ruhrstraße über Ruhrstraße, Am Sandhof und Isselstraße umgeleitet. Auf der Mainstraße gilt während der Bauzeit ein absolutes Halteverbot, alle Zufahrten und Privatgrundstücke bleiben erreichbar.

Auch die Busse der Linien 827, 852 und 852E fahren die Umleitungsstrecke. Die Haltestelle Grupellostraße entfällt in Fahrtrichtung Kruppstraße ersatzlos. Fußgänger*innen können die Mainstraße weiterhin passieren, sie werden zwischen dem S-Bahnhof und der Kreuzung Main-/Krupp-/Grupellostraße über den Gehweg auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geführt. Der Radverkehr kann die Mainstraße in beide Richtungen befahren, in Fahrtrichtung S-Bahnhof kann der vorhandene Radweg genutzt werden, in Fahrtrichtung Kruppstraße wird der Radverkehr auf der Fahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet.