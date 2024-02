14.02.2024 - Pokémon & Co. – Familienführung im Feld-Haus

Mit der ganzen Familie ins Feld-Haus! Dazu geht es am Sonntag, 18. Februar um 15 Uhr auf eine gemeinsame Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Ein Bild für alle Fälle. Sammelkarten von Stollwerck bis Liebig und Panini bis Pokémon“.

Anhand von über 70 teils selten oder erstmals gezeigten Exponaten aus der eigenen Sammlung sowie aus Privatbesitz gewährt die aktuelle Ausstellung einen ebenso spannenden wie nostalgischen Einblick in das bunte und weite Feld der Sammelkarten.

Die Familienführung ist auf Kinder zugeschnitten, dauert – mit Bastelüberraschung! – 90 Minuten und kostet pro Erwachsenen 4 Euro, für Kinder ist es kostenfrei.



Die erforderliche Anmeldung und auch aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Familienführung im FeldHaus © Britta Schüssling)