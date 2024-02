13.02.2024 - Programm der Stadtbibliothek im März

Ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Veranstaltungen der Stadtbibliothek und einigen Höhepunkten wartet im März 2024 auf interessierte Gäste der Stadbibliothek Neuss.

Vorverkauf für die beliebte „Ladies‘ Night“ in der Stadtbibliothek gestartet: „Und wenn schon...“ – Musikalisches Abenteuerkabarett mit Liese-Lotte Lübke

Stadtbibliothek und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss laden in guter Tradition Frauen rund um den „Internationalen Frauentag“ zur beliebten Ladies‘ Night ein. Am Samstag, 9. März 2024, stellt die mehrfach mit Kleinkunstpreisen bedachte Klavierkabarettistin Liese-Lotte Lübke um 19 Uhr ihre künstlerische Vielfalt in ihrem Soloprogramm „Und wenn schon…“ unter Beweis.

Da das Leben voller noch unentdeckter Abenteuer steckt, lohnt sich der Besuch, denn das Kabarettprogramm von Liese-Lotte Lübke ist ein Abenteuer. Es ist faszinierend, wie mutig und direkt sie ihr Publikum mit ihrem wilden Charme begeistert. So wie sich Liese-Lotte als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Soloprogramm: aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch!

Die Bibliothek ist in der „Ladies‘ Night“ exklusiv für Frauen ab 18.30 Uhr geöffnet. Das Programm beginnt um 19 Uhr. Ein Glas Sekt oder alkoholfreier Fruchtsecco ist im Eintrittspreis von 15 Euro inbegriffen.

Tickets können im Vorverkauf zzgl. Vorverkaufsgebühr online über Eventim oder in der Tourist Information Neuss erworben werden.

Nähere Informationen mit Link zum Online-Vorverkauf der Tickets über die Website.

Das Märzprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:



1. März 2024: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Im Kreativraum der Stadtbibliothek können Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien am Freitag, 1. März 2024, um 15 Uhr in der „MachBar“ Geräte des Makerspace kennenlernen und ausprobieren, tüfteln, programmieren sowie virtuelle Welten entdecken oder kreativ werden. Zur Verfügung stehen 3D-Drucker, Lernroboter, Materialien für den Umwelt- und Naturschutz sowie Mikroskope, Nähmaschinen und Gaming-Angebote. Darüber hinaus können an diesem Nachmittag für das bevorstehende Osterfest passende Deko oder kleine Ostergeschenke aus Stoffresten genäht werden. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung wird über die Website gebeten.

4. März 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 4. März 2024, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

5. März 2024: Aktiv und kreativ: Auf ins Tomaten-Paradies!

Am Dienstag, 5. März, startet die Stadtbibliothek mit ihrer Saatgut-Bibliothek in die neue Gartensaison. Um 18 Uhr wird Renate Schmidt vom „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e. V.“ (VEN) in ihrem Vortrag „Auf ins Tomaten-Paradies!“ viele wertvolle Tipps für den Anbau dieser gesunden und schmackhaften Frucht geben. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „neuss agenda 21 e.V.“ und „Transition Town Neuss“ statt und ist ein Beitrag zum „Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss“. Der Eintritt ist frei, doch ist eine vorherige Anmeldung über die Website erwünscht.

8. März 2024: BuchTiger – Vorlesespaß mit App

Vorlesespaß mit einer App verspricht die Veranstaltung „BuchTiger“ Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren am Freitag, 8. März 2024. In der Geschichte „Die Olchis – Ein Drachenfest für Feuerstuhl“ von Erhard Dietl machen sich die Olchis große Sorgen um ihren Drachen Feuerstuhl. Die Veranstaltung beginnt in der Stadtbibliothek um 15 Uhr. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung über die Website gebeten. Der Eintritt ist frei.

8. März 2024: Lesen mit Hund

Am Freitag, 8. März 2024, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

9. März 2024: Ladies‘ Night: „Und wenn schon…“

Zum „Internationalen Frauentag“ laden Stadtbibliothek und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss Frauen am Samstag, 9. März 2024, um 19 Uhr zu einem unterhaltsamen musikalischen Abenteuerkabarett ein. In der „Ladies‘ Night“ werden ausschließlich Frauen in die Stadtbibliothek eingelassen, die auf Wunsch mit einem Glas Sekt oder alkoholfreiem Fruchtsecco begrüßt werden. Die Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro, zzgl. Vorverkaufsgebühr, können online über eventim und in der Tourist Information Neuss erworben werden. Nähere Informationen mit Link zum Online-Vorverkauf der Tickets über die Website.

14. März 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 14. März 2024, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek dem Hasen Harvey helfen, alle seine Hüte wieder einzusammeln, die durch den Sturm in alle Richtungen verstreut wurden. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung im Voraus ist nicht nötig. Nähere Informationen über die Website.

14. März 2024: Oscar Wilde – Dandy und Märtyrer?

In seinem Vortrag „Oscar Wilde – Dandy und Märtyrer“ stellt Mirko Bonné einen der bekanntesten und gleichzeitig umstrittensten Schriftsteller im viktorianischen Großbritannien vor. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. März 2024, um 18.30 Uhr im RomaNeum statt und ist eine Kooperation von VHS und Stadtbibliothek. Der Eintritt kostet 7 Euro, es wird um vorherige Anmeldung über die Website der VHS gebeten.

18. März 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 18. März, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

20. März 2024: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 20. März 2024, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

22. März 2024: Vorhang auf für Kamishibai – VorleseZeit für die ganze Familie

„Vorhang auf für Kamishibai – VorleseZeit für die ganze Familie“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe, die die Stadtbibliothek zusammen mit dem Familienforum zukünftig einmal im Quartal am Freitagnachmittag anbietet. Angesprochen sind Eltern und Großeltern mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren.

Begonnen wird am Freitag, 22. März 2024, um 16 Uhr im Edith Stein Haus mit der Geschichte „Henne, Has und Osterspaß“. Die Bilder werden mit dem Kamishibai-Theater gezeigt, die Geschichte dazu erzählt. In einer abschließenden Basteleinheit sind alle eingeladen, das Gehörte kreativ zu verarbeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei, um vorherige Anmeldung über die Website des Familienforums im Edith-Stein-Haus wird gebeten.

23. März 2024: NähBar im Makerspace

Unter Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 23. März 2024, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus alten Stoffresten, einem ausgedienten Hemd, Kleid oder einem anderen Lieblingsstück noch ein Partygeschenk, eine neue Einkaufstasche oder ein Kissen gezaubert werden. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab acht Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden, weitere Nähutensilien sind ebenfalls willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt; der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

23. März 2024: ProgrammierBar im Makerspace

Jugendliche ab zehn Jahren werden sich am Samstag, 23. März 2024, in der „ProgrammierBar“ im Makerspace der Stadtbibliothek unter Anleitung von Jörg Schmitz mit den Themen Programmierung und IT-Technologien befassen. Dazu gehören zum Beispiel die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“, der Mikrocontroller „Arduino“ und der Einplatinencomputer „Raspberry Pi“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13:30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

26. März 2024: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 26. März, können Interessierte mit einem gültigen Bibliotheksausweis um 13.30 Uhr Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Android-Endgeräte erhalten. Die Sprechstunde ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 02131 904 42 erforderlich.

26. März 2024: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis in der Stadtbibliothek am Dienstag, 26. März 2024, ab 14.15 Uhr die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0 21 31 904242 oder über die Website notwendig, auf der auch weitere Informationen zu finden sind.

26. März 2024: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 26. März 2024, um 16 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ im Makerspace der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open Source Slicer Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker vor Ort in der Stadtbibliothek buchen und nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

27. März 2024: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 27. März 2024, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

28. März 2024 Bilderbuchkino „Lesebär“

Am Donnerstag, 28. März 2024, wird im Bilderbuchkino „Lesebär“ Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren in der Stadtbibliothek um 15 Uhr die Geschichte „Elli Erbse – ein Osterhuhn hat viel zu tun“ von Katalina Brause und Daniela Kunkel vorgelesen. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden sich auf der Website.

Ausstellungen

Unter dem Motto „Menschenbilder“ haben Schülerinnen und Schüler des Humboldtgymnasiums im Unterricht Kunstwerke erschaffen, die ab dem 12. März im Erdgeschoss der Stadtbibliothek ausgestellt werden. Die Kunstwerke lassen sich während der Öffnungszeiten bewundern. Wer sich mit passender Lektüre auf den Frühlingsanfang einstimmen möchte, findet im März in der Medienausstellung im Erker des Erdgeschosses Anregungen für diese Jahreszeit.

Rund um den „Internationalen Tag des Waldes“ am 21. März 2024 werden im ersten Obergeschoss Sachbücher unter dem Motto „Wälder weltweit“ ausgestellt.

Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden zum 70. Geburtstag von Louis Sachar am 20. März Werke des US-amerikanischen Schriftstellers zu finden sein. Außerdem werden Medien des deutschen Schriftstellers und Drehbuchautoren Patrick Süskind präsentiert, der am 26. März seinen 75. Geburtstag begeht.

Im Regal „Aus aktuellem Anlass“ im zweiten Obergeschoss werden sowohl passende Bücher zum „Tag der Tolkien-Lektüre“ am 25. März als auch zum „Internationalen Tag gegen Rassismus“ am 21. März gezeigt.

