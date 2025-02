13.02.2025 - 25 Jahre Phil’s Flying Axes

Am Dienstag, 25. Februar 2025, 19.30 Uhr, feiert das außergewöhnliche Gitarren-Ensemble Phil's Flying Axes sein 25-jähriges Bestehen im RomaNEum, Pauline-Sels-Saal.

Seit einem Vierteljahrhundert begeistert dieses Ensemble an der Musikschule der Stadt Neuss mit seiner einzigartigen musikalischen Vielfalt. Die Individualität der Mitglieder und spezielle Arrangiertechniken ermöglichen es Phil's Flying Axes, Elemente aus Jazz, Blues, Rock und Latin zu einem aufregenden neuen Sound zu vereinen. Die Zuhörer*innen dürfen sich auf beeindruckende Gitarrenarrangements und wunderschöne Kompositionen freuen, die das Publikum in ihren Bann ziehen werden. Unter der Leitung von Philipp van Endert wird das Ensemble an diesem besonderen Abend von zahlreichen ehemaligen Mitgliedern begleitet, die als Special Guests auftreten. Dies verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Musikliebhaber zu werden. Der Eintritt ist frei.

