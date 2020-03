13.03.2020 - Corona-Fälle

Aufgrund einer bestätigten Corona-Erkrankung bleibt die Kindertagesstätte St. Konrad in Gnadental ab dem heutigen Freitag, 13. März 2020, bis einschließlich Montag, 23. März 2020, auf Vorschlag des Gesundheitsamtes des Rhein-Kreis Neuss geschlossen. Ebenfalls ab heute sind die Stufen fünf und sechs der Gesamtschule Norf bis einschließlich Dienstag, 24. März 2020, vom Unterricht ausgeschlossen.

Die Kinder sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht in Quarantäne gesetzt. Es wird jedoch seitens des Kreisgesundheitsamtes empfohlen, in den nächsten zwei Wochen den Kontakt zu anderen Menschen und insbesondere Menschenansammlungen zu reduzieren. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Veranstaltungen oder Training im Sportverein.