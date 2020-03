13.03.2020 - Vorsichtsmaßnahme wegen des „Coronavirus“

Der Schutz sowohl unserer Mitarbeiter als auch unserer Mieter bzw. unserer Kunden hat höchste Priorität: Daher hat der Vorstand der Neusser Bauverein AG beschlossen, dass aufgrund der dynamischen Entwicklung bei der Anzahl der Infizierten mit dem neuen so genannten "Coronavirus" ab Montag, 16. März 2020, bis auf Weiteres der öffentliche, persönliche Kundenverkehr eingeschränkt wird.

Das bedeutet, dass der persönliche Kunden- und Beratungsservice im Haus am Pegel sowie in den Hausmeisterbüros nicht mehr angeboten wird. Persönliche, individuelle, notwendige Termine wie beispielsweise das Unterschreiben eines Mietvertrages oder eine Schlüsselübergabe sind nach Terminvereinbarung weiterhin möglich.

Natürlich sind die Mitarbeiter der Neusser Bauverein AG auch weiterhin für ihre Mieter, Kunden und Interessenten erreichbar: Telefonisch unter den bekannten Nummern, per E-Mail, per Live-Chat über die Homepage, selbstverständlich auch per Post oder Telefax. Die Mieter werden gebeten, nach Möglichkeit das Mieterportal oder die Mieter-App "MeinBauverein" zu nutzen.

Zudem bietet die Neusser Bauverein AG nach wie vor ihre 24-Stunden-Hotline für Notfälle an: 02131 127 527.

Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme und dient der gesundheitlichen Sicherheit aller Beteiligten.