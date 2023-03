13.03.2023 - Jazz im RomaNEum

Auch dieses Jahr findet wieder das Musikschulformat „Jazz im RomaNEum“ statt. Am Sonntag, 26. März 2023, um 18 Uhr treffen im RomaNEum, Brückstraße 1, die „Youngster-Band“ sowie die „Concert-Band“ aus der Bigband-Kooperation der Musikschule Neuss und dem Marie-Curie-Gymnasium auf die Formation „Phils Flying Axes“. Neben Big Band Klassikern werden Highlights aus 22 Jahren der Formation rund um den Dozenten Philipp van Endert zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Karten sind in begrenzter Stückzahl an der Infotheke im RomaNEUum erhältlich.