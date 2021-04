13.04.2021 - Onleihe-Sprechstunden und Smartphone-Beratung

Die Sprechstunden für die „Onleihe Neuss“ sowie die Smartphone- und Tablet-Beratung der Stadtbibliothek Neuss finden am Dienstag, 20. April 2021, digital statt. Von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr geben die Bibliotheksbeschäftigten im Videochat Hilfestellungen, um das eigene Android-Smartphone und Android-Tablet alltagstauglich zu machen und versuchen, jede Frage zu beantworten.

Um 15 Uhr beginnt die Onleihe-Sprechstunde per Videokonferenz. Die virtuelle Bibliothek „Onleihe” der Stadtbibliothek bietet eBooks, Zeitschriften, Hörbücher und Filme zum Ausleihen und Streamen – und das alles von zu Hause aus. In der Sprechstunde erfahren Interessierte, wie die verschiedenen Medien auf das eigene Gerät wie eBook-Reader, Tablet oder Smartphone geladen werden. Die Mitarbeiter*innen helfen ebenfalls bei konkreten technischen Problemen weiter.

Die Teilnahme und die Software für die digitalen Sprechstunden sind kostenfrei, ein Bibliotheksausweis wird allerdings vorausgesetzt. Alle Termine und das Online-Formular für die Anmeldung befinden sich auf der Website der Bibliothek unter www.stadtbibliothek-neuss.de in der Rubrik „Veranstaltungskalender“. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Alle weiteren Informationen, auch zur Einrichtung des Videochats, werden mit der Bestätigungsmail übermittelt.

(Stand: 13.04.2021/Spa)