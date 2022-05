13.05.2022 - Prämierung Ideenwettbewerb zur Mobilität in Neuss

Bürgerschaftliches Engagement lohnt sich. Im Rahmen der Tagung des Unterausschusses „Mobilität“ am 12. Mai 2022 wurden jetzt die Gewinner*innen des Ideenwettbewerbs zur nachhaltigen „Mobilität in Neuss“ prämiert. In der Kategorie „Umweltfreundliche Erschließung Einzelhandel“ gewinnt Claudia Rombouts mit einem Beitrag zur „Radverkehrsfreundlichen Gestaltung der Zufahrt und Abstellmöglichkeiten an Einzelhandels-Standorten“ den ersten Rang. In der Kategorie Kommunikation wurde Rebecca Seidlitz mit einem Beitrag zur „Erstellung eines Netzplanes der Neusser Buslinien“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Umweltfreundliche Warenlogistik“ erhält Harald Beschoten zum Thema „Kiezlieferdienst zur Bündelung der Paketzustellung auf weniger und ökologische Fahrzeuge“ die Auszeichnung.

Die Stadt Neuss würdigt die Gewinner-Beiträge mit jeweils einem Monatsticket1000 Preisstufe A2, dessen Monat frei wählbar ist. Zusätzlich stellen die Stadtwerke Neuss ein Freifahrt-Wochenende Carsharing inkl. 50 km zur freien Verfügung.

Zum Hintergrund:

Im Jahr 2021 hat die Stadt Neuss den Wettbewerb „Ideen für die umwelt- und stadtverträgliche Weiterentwicklung der Mobilität in Neuss“ gestartet. Mit dem Online-Ideenwettbewerb beteiligt die Stadt Neuss Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Vereine an der Erstellung des Mobilitätsentwicklungskonzepts. Alle Neusserinnen und Neusser sowie in Neuss ansässige Unternehmen und Vereine hatten die Möglichkeit, ihre persönlichen Ideen für die Mobilität der Zukunft in Neuss beizutragen.

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto von der Prämierung im Unterausschuss Mobilität. Das Foto zeigt Frau Dahlia (Mobilitätsmanagerin Stadt neuss) und den Eheman von Frau Claudia Rombouts, der den Gewinn stellvertretend für seine Frau entgegengenommen hat.