13.05.2024 - Kunst & Stulle im Museum - Mit dem Kurator durch die Sonderausstellung

Der Kurator Dr. Carl Pause nimmt am Mittwoch, 15. Mai 2024, um 13 Uhr, die Besucher*innen mit auf eine exklusive Kurzführung durch die Ausstellung „Neuss 1474 – Die Belagerung durch Karl den Kühnen“. Beleuchtet werden die Hintergründe und die Konzeption der Ausstellung sowie ausgewählte Exponate, die die historische Belagerung in der mittelalterlichen Stadt belegen.

Anschließend bietet sich bei einem schmackhaften Pausenbrot von Matzner’s 9 Bar Deli die Gelegenheit zum Austausch. Die Teilnahmegebühr für die dreißigminütige Führung inklusive Eintritt und Stulle liegt bei 8,50 Euro pro Person.

Aktuelle Informationen sowie die Anmeldung zur Führung gibt es auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.