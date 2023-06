13.06.2023 - Stadtwerke bereiten sich auf warmes Freibadwochenende vor

Die Stadtwerke Neuss stellen sich aufgrund des anhaltend warmen Wetters auf hohe Besucherzahlen im Südbad am kommenden Wochenende ein. Deshalb werden Mitarbeitende des Stadtbades im Südbad eingesetzt. Das Stadtbad an der Niederwallstraße bleibt im Gegenzug am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Schwimmkurse sowie die Vereinstrainings am Samstag können wie gewohnt im Stadtbad stattfinden.

„Unsere Personalsituation ist aktuell sehr angespannt. Um eine optimale Wasseraufsicht im Südbad gewährleisten zu können, haben wir uns dazu entschieden, das Stadtbad am kommenden Wochenende zu schließen“, begründet Bäder-leiter Alexander Bride den Schritt.

Ab Montag, 19. Juni, ist das Stadtbad wieder regulär geöffnet. Mit Beginn der Sommerferien steht es dann drei Wochen lang exklusiv für Kinderschwimmkurse zur Verfügung.

Hitzetarif ab 24 Grad

Besucher des Südbades dürfen sich an warmen Tagen über den vergünstigten „Hitzetarif“ freuen: Klettern die Temperaturen laut „Open Weather“ über 24 Grad Celsius und mehr ist lediglich der Eintritt für zwei Stunden zu zahlen, der Badegast kann aber den ganzen Tag im Südbad verbringen. Ob der Hitzetarif gilt, können Besucher täglich auf der Südbad-Seite abrufen.

Ohne Wartezeit ins Schwimmbad

Wer bei dem warmen Wetter nicht an der Kasse anstehen möchte, kann sein Schwimmbadticket auch ganz einfach online buchen unter https://kurse.stadtwerke-neuss.de. Mehr Informationen zu den Neusser Bädern sind unter www.stadtwerke-neuss.de abrufbar.