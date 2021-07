13.07.2021 - Stadt arbeitet am Grünschnitt

Während sich Landwirtschaft und (Hobby-) Gemüsegärtnerinnen und -gärtner über die warmen Temperaturen und die regelmäßigen Regengüsse freuen, kommen andere tüchtig ins Schwitzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung haben die notwendigen Mäharbeiten und Gehölzrückschnitte aus dem Frühjahr noch nicht vollständig bewältigt, da sorgt die derzeitige Witterung schon für weiteren üppigen Aufwuchs.

Durch die Mehrarbeit, kann der Rückstand nur begrenzt aufgefangen werden, so dass die notwendigen Mäharbeiten nicht so schnell vorangehen, wie sich das alle wünschen. Auch die beauftragten Garten- und Landschaftsbauunternehmen können nicht immer sofort Abhilfe schaffen, so dass in manchen Stadtteilen deutlich zu sehen ist, was noch getan werden muss.

Das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima bittet daher die Bürgerinnen und Bürger in Neuss um ein wenig Geduld und Nachsicht, die Defizite sind den Teams bekannt und bedürfen in der Regel keiner besonderen Meldung. Alle Flächen in Grünzügen, Parkanlagen und im Straßenbegleitgrün werden so bald wie möglich gemäht.

(Stand: 13.07.2021/Bo)