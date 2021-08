13.08.2021 - Haupt- und Sicherheitsausschuss tagt im Ratssaal

Neuss (PN/Bo). Die Einrichtung eines Klimabeirates ist eines der Themen in der Sitzung des nächsten Haupt- und Sicherheitsausschusses. Das Gremium tagt am Donnerstag, 19. August 2021, um 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Weitere Themen sind unter anderem ein Bericht über die Starkregen- und Hochwasserereignisse sowie die Standentgeltentwicklung im Bereich Kirmesse und Märkte. Die Sitzung leitet die Stellvertretende Bürgermeisterin Frau Benary. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vorab telefonisch unter 02131 - 90 4300 oder per E-Mail an Marion.Petermann@stadt.neuss.de anzumelden. Es wird auf die Maskenpflicht in den Räumlichkeiten des Rathauses hingewiesen.

Die vollständigen Unterlagen zur Sitzung können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 13.08.2021/Bo)