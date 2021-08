13.08.2021 - Wahlprüfungsausschuss tagt

Über die Bestellung einer stellvertretenden Schriftführerin und die Gültigkeit der Wiederholungswahl zum Integrationsausschuss vom 30. Mai 2021 berät der Wahlprüfungsausschuss in seiner nächsten Sitzung. Der Ausschuss tagt am Dienstag, 17. August 2021, um 16 Uhr in Präsenz im Ratssaal des Neusser Rathauses. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Arno Jansen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Frau Mock per E-Mail an eva.mock@stadt.neuss.de anzumelden. Die vollständigen Unterlagen zur Sitzung können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 13.08.2021, Kro)