13.09.2021 - Die Kunst der Fuge - Hörerlebnis der Alten Musik

Die Kunst der Fuge ist eine Sammlung von 14 Fugen und 4 Kanons für das Cembalo, die Johann Sebastian Bach im letzten Jahrzehnt seines Lebens verfasst hat. Die Volkshochschule und die Musikschule laden dazu am Mittwoch, 15. September 2021, um 19 Uhr zu einem kostenlosen Konzert mit Erläuterungen im Romaneum, Brückstraße 1, ein. Eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.

Bach verwendet in allen Sätzen das gleiche Thema oder Ableitungen und nutzt dabei nahezu alle möglichen kontrapunktischen Techniken. Dadurch entsteht eine ergreifende Musik, deren Genuss sich durch das Verständnis der komplexen Sätze noch steigert. Die Erläuterungen führen durch eine unterhaltsame Moderation in das Werk und die Zusammenhänge ein, bevor die jeweiligen Sätze von Thomas Wormitt gespielt werden.

Wormitt ist Dozent für Querflöte und Cembalo an der Musikschule der Stadt Neuss. Neben seiner pädagogischen Tätigkeit ist er leidenschaftlicher Musiker und wurde für sein Schaffen bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.



(Stand: 13.09.2021, Kro)