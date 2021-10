13.10.2021 - Rot wie die Liebe

Liebe, Lust und Leidenschaft, aber auch Gefahr, Hass und Aggressivität – die Farbe Rot steht für eine Vielzahl intensiver menschlicher Emotionen. Dabei hängt der Symbolwert einer Farbe sowohl von individuellen Erfahrungen als auch von kulturellen Kontexten ab. In der öffentlichen Führung am Sonntag, 17. Oktober 2021, 11.30 Uhr, widmet sich Kunstvermittlerin Celia-Maria Schmidt in der Reihe „Farbenrausch“ ausgewählten Werken der Ständigen Sammlung.

Weitere Termine in der Reihe Farbenrausch sind Sonntag, 24. Oktober 2021, 14 Uhr, mit „Gelb vor Neid“ und Sonntag, 31. Oktober 2021, 11.30 Uhr, mit „Blaue Wunder“.

Die Teilnahme an den 60-minütigen Führungen kostet pro Person vier Euro zuzüglich des regulären Eintritts pro Person. Eine Anmeldung auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender oder telefonisch an der Museumskasse 02131/904141 ist erforderlich. Weitere aktuelle Informationen finden die Besucher und Besucherinnen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de.

(Stand: 13.10.2021/Spa)