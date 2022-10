14.10.2022 - Ohne Stress in den Urlaub

Erfahrungsgemäß ist die Besucherzahl im Bürgeramt vor den Schulferien und in den ersten Sommerferienwochen sehr hoch. Dies wirkt sich auf die Vorlaufzeiten für die Terminvereinbarung ebenso aus wie auf die Produktionszeiten der Bundesdruckerei. Damit alle Bürger*innen unbeschwert in den Urlaub reisen können, empfehlen wir bereits jetzt eine frühzeitige Überprüfung der Gültigkeit der Reisedokumente. Vereinbaren Sie rechtzeitig – auch jetzt schon – einen Termin im Bürgeramt, wenn Sie ein neues Reisedokument benötigen. So können lange Wartezeiten, vor den Weihnachts- und auch den nächsten Sommerschulferien umgangen werden.



Termine können online unter https://termine.serviceportal-neuss.de oder telefonisch unter 02131 90-3232 vereinbart werden.