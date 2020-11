13.11.2020 - Ölgemälde kehrt zurück ins Norfer Rathaus

Ein Ölgemälde des alten Norfer Rathauses kehrte jetzt zurück an seinen Bestimmungsplatz. Am vergangenen Mittwoch, 11.November 2020, gab das Stadtarchiv Neuss eine großformatige Darstellung des denkmalgeschützten Gebäudes an der Vellbrüggener Straße zurück. Es war vor den Renovierungsarbeiten in Norf, die im letzten Jahr abgeschlossen werden konnten, zur sicheren Verwahrung an die städtische Kultureinrichtung abgeben worden. Freudig nahm nun Heinz Heuser, Vorsitzender des Heimatvereins Norf e.V., das 35 Jahre alte Gemälde entgegen. Seit Ende 2019 betreibt der Verein in einigen Räumen des historischen Rathauses ein eigenes Heimatmuseum. Dort soll das Bild für alle Interessierte gut einsehbar aufgehängt werden.

Ein Foto zu der Pressemeldung finden Sie in unserem Bildarchiv.

Bildunterzeile: (v.l.n.r.) Archivleiter Dr. Jens Metzdorf und der Vereinsvorsitzender Heinz Heuser bei der Übergabe des Gemäldes.

(Stand 13.11.2020, Kro)