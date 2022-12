13.12.2022 - Nachtsport geht in die Weihnachtspause

Der Nachtsport für Jugendliche in Neuss pausiert in den Weihnachtsferien von Freitag, 23. Dezember 2022, bis einschließlich Freitag, 06. Januar 2023. Nach den Ferien werden dann wieder jeden Freitag, 22 bis 24 Uhr, an drei Standorten drei Sportarten angeboten. Basketball wird in der Sporthalle des Gymnasiums Norf, Eichenallee 8, gespielt. Wer lieber kicken möchte ist beim Fußball in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums, Jostenallee, richtig. Ganz ohne Ball wird es dennoch sportlich beim Parkour in der Sporthalle der St. Peter-Schule, Rosellener Schulstraße 9.

Der Nachtsport ist ein Angebot des Jugendamtes der Stadt Neuss in Kooperation mit dem Stadtsportverband Neuss e. V. und bietet Jugendlichen die Möglichkeit, abends in einem geschützten Rahmen Sport zu treiben. Profi muss bei diesem Angebot niemand sein – die Freude, zusammen mit Anderen Zeit zu verbringen und Sport zu treiben, steht im Vordergrund. Die kostenlosen Angebote richten sich an Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die in Neuss wohnen und keinem Sportverein angehören. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle, die Lust haben mitzumachen, sind willkommen.

Momentan werden noch Betreuer*innen gesucht! Wer mindestens 18 Jahre alt ist, freitags von 22 bis 24 Uhr Zeit hat, mit Jugendlichen umgehen kann und sportlichen Teamgeist besitzt, ist hier genau richtig!

Interessent*innen melden sich bitte bei Gösta Müller vom Stadtsportverband per E-Mail an ssv@stadtsportverband.de. Die Betreuung ist keine Trainertätigkeit, gezahlt wird eine steuerfreie Übungsleiterpauschale.

(Stand: 13.12.2022/Spa)