14.01.2021 - Relaunch Website

Anfang November ging die neue Website der Stadtbibliothek Neuss online und war für ihre Nutzerinnen und Nutzer mit neuem Design und neuen Funktionen verfügbar. Im Hintergrund wurde diese nach den aktuellen Kriterien der BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) auf Barrierefreiheit geprüft. Nach einer mehrwöchigen Testphase ist nun bestätigt, die Website der Stadtbibliothek Neuss ist barrierefrei. Damit setzt die Bibliothek die Vorgaben der EU-Richtlinie 2016/2102 über die Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen in deutsches Recht um und trägt maßgeblich zur Zielsetzung der Stadtbibliothek bei, mit ihrem Angebot die digitale Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen. Der Relaunch der Website wurde mit Bibliotheksfördermitteln des Landes NRW gefördert und erfolgte in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Agentur anatom5, die über langjährige Erfahrung im Bereich der digitalen Barrierefreiheit verfügt.

Eingebunden war die Aktualisierung der Website in ein größeres Projekt zur Verbesserung der inklusiven Angebote, das 2018 mit der Ausrichtung des ersten Inklusionstages allgemeine Öffentlichkeit erlangte. Medien in Großdruck, DAISY-Player oder Lesebrillen und -lupen sind Teil des inklusiven Angebotes. Durch eine Förderung des Landes NRW konnten auch Veranstaltungsreihen wie „Lesen mit Hund“ und „Bilderbuchkino ohne Worte“ sowie Bibliotheksführungen in einfacher Sprache ausgebaut und langfristig etabliert werden. Auch bauliche Maßnahmen wurden in den vergangenen beiden Jahren realisiert. Neben einer barrierefreien Eingangstür gibt es im Veranstaltungsraum eine Induktionsanlage für Hörgeschädigte. Wenn die Bibliothek – nach der Corona bedingten Schließung – wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet ist, steht auch die modernisierte barrierefreie Toilette im Untergeschoss zur Verfügung.