14.02.2020 - Smartphone und Tablet - so funktioniert's!

... telefonieren, Nachrichten verschicken und Fotos machen, das Tablet hingegen eignet sich auch zum Lesen. Darüber hinaus eröffnen Smartphone und Tablet aber auch den Zugang zur digitalen Welt.

Anhand von praktischen Beispielen erklärt Stefan Bokler im Einführungsseminar am Mittwoch, 19. Februar 2020, welche Funktionen Smartphone und Tablet haben, wobei sie unterstützen können und mit welchen Anschaffungskosten zu rechnen ist. Das Seminar der Volkshochschule Neuss findet von 14 bis 17.15 Uhr im Romaneum, Brückstraße 1, in Raum 1.109 statt und kostet 25,20 Euro. Angehenden Besitzerinnen und Besitzern eines Smartphones oder Tablets wird in vier Unterrichtsstunden ein Überblick zur Anschaffung und Nutzung der Mobilgeräte vermittelt.