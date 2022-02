14.02.2022 - Schostakowitsch, Mendelssohn und Martinů

Wenn Julian Steckel und William Youn am Freitag, 18. Februar 2022, 20 Uhr, gemeinsam die Konzertbühne betreten, kann sich das Publikum im Zeughaus Neuss, Markt 42-44, auf einen herausragenden Abend freuen. Beide Musiker gehören zu den ausdruckstarken Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit. Neben Klassikern wie der Cellosonate von Dmitri Schostakowitsch wird auch eine Rarität wie Nadia Boulangers „Trois pièces“ in der „guten Stube der Stadt“ erklingen. Kammermusikalische Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Bohuslav Martinů vervollständigen das abwechslungsreiche Programm. Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Karten-Hotline 02131/52699999 oder online unter www.zeughauskonzerte-neuss.de.

Der Kosmopolit William Youn wird von den Medien als ein „echter Poet“ mit „bravouröser Anschlagstechnik“ gelobt. Einige Konzertbesucherinnen und -besucher erinnern sich vielleicht noch an Youns traumsichere Mozart-Interpretationen in Neuss im Oktober 2015. Für den Cellisten Julian Steckel ist es ein spätes Debütkonzert im Zeughaus Neuss, zählt er doch spätestens seit dem Gewinn des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD 2010 zur absoluten Elite unter den Cellistinnen und Cellisten.

Für den Besuch des Konzerts gilt die 2G-Regel. Beim Zutritt in das Zeughaus wird überprüft, ob alle Zuschauerinnen und Zuschauer entweder geimpft oder genesen sind. Benötigt werden ein entsprechendes Zertifikat und der Personalausweis. Während des gesamten Aufenthalts ist der Spielstätte ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, eine FFP2-Maske wird empfohlen.

Das Programm:

Nadia Boulanger, Trois pièces für Violoncello und Klavier

Felix Mendelssohn Bartholdy, Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 2 D-Dur op. 58

Bohuslav Martinů, Variationen über ein Thema von Rossini für Violoncello und Klavier

Dmitri Schostakowitsch, Sonate für Violoncello und Klavier d-Moll op. 40

(Stand: 14.02.2022/Spa)

Fotos zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.