14.02.2024 - Kultur für Kinder: „Zinnober in der grauen Stadt“

In der Theaterreihe „Kultur für Kinder“ gastieren die United Puppets mit der Geschichte des Kinderbuchklassikers „Zinnober in der grauen Stadt“ am Sonntag, 18. Februar 2024, im Schauspielhaus des Rheinischen Landestheaters Neuss, Oberstraße 95, 41460 Neuss. Um 11 und um 14 können Zuschauer*innen ab 4 Jahren den Maler Zinnober kennenlernen und erleben, wie die Lust am Malen zur Quelle für schöpferisches Denken in einer großstädtischen Umgebung werden kann.

Der Maler Zinnober liebt alle Farben. Doch er lebt in einer Stadt, in der alles grau ist: Häuser, Straßen, Spielplätze, Plüschtiere, Erdbeerkuchen, Weihnachtsbäume, Luftballons, Riesenlutscher, Sommerkleider, Brombeeren und selbst Schmetterlinge. Die Menschen in dieser Stadt haben sich an das Grau gewöhnt, nur der Maler Zinnober nicht, er sehnt sich nach bunten Farben. Als er den Kindern Jonas und Paula begegnet, keimt Hoffnung auf. Auch sie sind Feuer und Flamme für Blau, Rot, Grün, Lila, Gelb, Orange – in allen Tönen und Schattierungen! Da geschieht etwas Ungeheuerliches …

Die Kindertheaterreihe „Kultur für Kinder“ des Kulturamtes der Stadt Neuss findet in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landestheater Neuss statt.

Tickets sind erhältlich online über www.kulturamt-neuss.de, über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9 oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

ZINNOBER IN DER GRAUEN STADT

Sonntag, 18. Februar 2024, 11 Uhr & 14 Uhr

Rheinisches Landestheater Neuss

Ein multimediales Maltheaterstück für Kinder ab 4 Jahren

Dauer etwa 60 Minuten, keine Pause

Für Ihre Berichterstattung finden Sie ein Foto in unserem Bildarchiv (United Puppets: „Zinnober in der grauen Stadt“ © Stefano Trambusti).