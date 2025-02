14.02.2025 - Bürgerbeteiligung für mehr Sicherheit

Bürger*innen der Stadt Neuss sind eingeladen, problematische Bereiche zu melden, in denen durch bessere Beleuchtung oder gezielten Rückschnitt im Grün, das allgemeine Sicherheitsgefühl gestärkt werden könnte. Die Meldung kann über das Bürgerbeteiligungsportal der Stadt erfolgen. Die Verwaltung wird alle eingegangenen Hinweise in Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen prüfen und bewerten. Die Ergebnisse werden dem Haupt- und Sicherheitsausschuss sowie der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Haupt- und Sicherheitsausschuss der Stadt Neuss hatte in seiner Sitzung am 21. November 2024 mehrheitlich beschlossen, das Sicherheitsgefühl der Bürger*innen durch gezielte Verbesserungen der Beleuchtung in bestimmten Bereichen der Stadt zu stärken. In diesem Zusammenhang wurde die Verwaltung beauftragt, in enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Service- und Ordnungsdienst (KSOD), der Kreispolizeibehörde sowie weiteren Akteuren, wie dem Kriminalpräventiven Rat und der Gleichstellungsstelle zu prüfen, wo entsprechende Maßnahmen sinnvoll umgesetzt werden können.

Hierbei werden die Grundsätze der Beleuchtung der städtischen Grünanlagen berücksichtigt, die der Rat der Stadt Neuss bereits am 9. Juni 2017 beschlossen hat. Demnach soll in Grün- und Parkanlagen grundsätzlich auf zusätzliche Beleuchtung verzichtet werden, es sei denn, es handelt sich um Wege mit verkehrlicher Bedeutung, Schulwege oder Zuwegungen zum öffentlichen Nahverkehr. Zudem wird geprüft, ob Alternativwege genutzt werden können, um ökologische und naturschutzfachliche Aspekte zu berücksichtigen.

Die Möglichkeit zur Meldung von problematischen Bereichen finden sich auf dem Bürgerbeteiligungsportal der Stadt Neuss unter https://beteiligung.nrw.de/k/1012075.