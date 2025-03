14.03.2025 - Stadt Neuss verleiht erstmals Inklusionsförderpreis

Die Stadt Neuss vergibt in diesem Jahr erstmals den Inklusionsförderpreis. Durch diese Auszeichnung sollen herausragende Projekte und Initiativen ausgezeichnet werden, die den Inklusionsgedanken aktiv fördern und das inklusive Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung in Neuss erlebbar machen. Der Inklusionsförderpreis hebt das Engagement derjenigen hervor, die sich ehrenamtlich für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und/oder chronischer Erkrankung in Neuss einsetzen.

Mit der Vergabe des Inklusionsförderpreises setzt die Stadt Neuss ein Zeichen für gelebte Inklusion. Der Preis soll dazu beitragen, die Bedeutung von Inklusion in der Gesellschaft zu verdeutlichen und Menschen zu inspirieren, aktiv teilzuhaben und Teilhabe für alle zu fördern. „Der Inklusionsförderpreis ist nicht nur eine Auszeichnung für herausragendes Engagement, sondern auch ein Appell an uns alle, Inklusion als Teil unserer Gemeinschaft zu leben“, betont Bürgermeister Reiner Breuer.

Der Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert und wird in drei Kategorien vergeben: 1. Preis: 2.500 €, 2. Preis: 1.500 €, 3. Preis: 1.000 €. Vorgeschlagen werden können Personen, Vereine oder Gruppen, die sich auf ehrenamtlicher Basis für Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung in Neuss engagieren und so zur Verbesserung der Lebensqualität dieser Menschen beitragen. Die Vorschläge können vom 14. März 2025 bis zum 12. April 2025 schriftlich eingereicht werden.

Weitere Informationen wie der Vorschlagbogen und der Ausschreibungstext in leichter Sprache sind auf der Website der Stadt Neuss unter Neuss.de/Inklusionsfoerderpreis verfügbar. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern des Inklusionsbeirates und der Stadtverwaltung zusammen. Bei Fragen steht die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, gerne zur Verfügung. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 02131 – 90 53 11 oder per E-Mail an mirjam.lenzen@stadt.neuss.de.

Die Preisverleihung wird am 10. Juni 2025 im Rahmen einer Feierstunde durch den Bürgermeister der Stadt Neuss durchgeführt.