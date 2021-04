14.04.2021 - Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung

Ein Bericht über die Lotsenpunkte im vergangenen Jahr wird dem Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 21. April 2021, 17 Uhr, vorgestellt. Weitere Themen sind unter anderem die Erweiterung des Sozialatlasses, ein Erfahrungsbericht zum Neuss-Pass sowie die Vorstellung der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN).

Sollte es die epidemische Lage zulassen, wird die Sitzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, stattfinden. Andernfalls tagt der Ausschuss in Form eines Zoom-Video-Meetings. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de anzumelden, da die Anzahl der Besucher- und Besucherinnen-Plätze auf Grund der Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie beschränkt sind. Besucher oder Besucherinnen sollten einen aktuellen Corona-Test mitbringen. Sollte die Sitzung nicht in Präsenz stattfinden, erhalten die Besucherinnen und Besucher dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

(Stand: 21.04.2021/Spa)