14.04.2022 - Lange Lernnächte in der Stadtbibliothek

Während alle anderen Schüler*innen in die Osterferien gestartet sind, beginnt für Abiturient*innen nun der Endspurt für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen. Die Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, unterstützt sie dabei und stellt am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. April 2022, sowohl ihre Räumlichkeiten als auch ihr Medienangebot für die „Langen Lernnächte“ zur Verfügung. Bei einem Lernmarathon bis 22 Uhr können Schüler*innen sich in der Bibliothek auf das Abitur oder andere Prüfungen allein oder in Kleingruppen vorbereiten. Außerdem können zur Unterstützung Nachhilfelehrer*innen für letzte Fragen herangezogen werden. Die „Energy-Bar“ sorgt kostenfrei für eine gesunde Verpflegung zwischendurch. Wer auf eine süße Nervennahrung setzt, sollte ein wenig Kleingeld für den Snackautomaten mitbringen. Die Teilnahme an den „Langen Lernnächten“ ist kostenfrei und setzt keinen Bibliotheksausweis voraus, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(Stand: 13.04.2022/Spa)