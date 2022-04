14.04.2022 - Pouring

Mit der Pouring Technik können individuelle Bilder am Freitag, 22. April 2022, 18.30 bis 20 Uhr, und Sonntag, 24. April 2022, 14 bis 15.30 Uhr, in der Volkshochschule Neuss im Romaneum, Brückstraße 1, gestaltet werden. Acrylfarben werden dabei großflächig gegossen und nachbearbeitet. Durch das Ineinanderfließen mehrerer Farben ergeben sich interessante Marmorier-Effekte in einzigartigen Werken. Anmeldungen sind über die Homepage der VHS unter www.vhs-neuss.de möglich.

(Stand: 13.04.2022/Spa)