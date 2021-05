14.05.2021 - Erster E-Bike-Verleih in Neuss

Ab sofort können in Neuss 200 E-Bikes ganz bequem per App geliehen werden. Auch 200 E-Scooter lässt der Anbieter Lime durch die Quirinusstadt rollen. Durch diese Form der Elektromobilität soll die Verkehrswende in Neuss weiter vorangebracht werden. die Elektro-Scooter und Räder sollen das vorhandene ÖPNV-Netz bestmöglich ergänzen und nicht als störend empfunden werden. Das gesamte Betriebsgebiet in Neuss umfasst 30 Quadratkilometer. Besonders spannend ist die direkte Anbindung an Düsseldorf, sodass Nutzerinnen und Nutzer nahtlos von einer Stadt in die Nächste pendeln können.

(Stand: 12.05.2021/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen sind Alexander Graf von Pfeil, General Manager von Lime, Verkehrsdezernent Christoph Hölters und Norbert Jurczyk, Leiter des Amtes für Verkehrsangelegenheiten (v.l.)