14.05.2021 - „Kinderlachen“ in Allerheiligen

Mit der KITA „Kinderlachen“, hat in Allerheiligen die einhundertste Kindertageseinrichtung in Neuss ihren Betrieb aufgenommen. Bürgermeister Reiner Breuer besuchte jetzt die 4-Gruppige Einrichtung „Am Henselsgraben“ und begrüßte die Kindergärtnerinnen und die Vertreterinnen und Vertreter des Trägers: „Ich freue mich, dass hier an diesem schönen Standort neben Grundschule, Jugendeinrichtung und Sporthalle eine weitere Kindertageseinrichtung diese Woche ihren Betrieb aufnehmen konnte. Neuss ist so attraktiv für junge Familien, dass wir weiterhin Bedarf für neue Einrichtungen haben. Daher bauen wir in den letzten Jahren jedes Kindergartenjahr durchschnittlich vier neue Kitas und wir unterstützen die Träger, die wir brauchen um die Kitas zu betreiben“.



In unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Allerheiligen ist im Auftrag der Stadt ein zweigeschossiges Gebäude samt einer altersgerecht gestalteten Freianlage errichtet worden. Am 1. Mai wurde das Gebäude an den Träger, die Evangelischen Jugendhilfe Neuss-Süd e.V., übergeben. Die neue Kita „Kinderlachen“ bietet Platz für insgesamt 70 Kinder in vier Kita-Gruppen, davon 22 in der Altersgruppe unter drei Jahren. In einem Außengelände von rund 1700 Quadratmetern ist ein zirka 700 Quadratmeter großes Gebäude in Modulbauweise entstanden.

(Stand 12.05.2021, Fi)