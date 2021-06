14.06.2021 - Musikschule: Digitaler Tag der offenen Tür

Zu einem digitalen Tag der offenen Tür im Onlineformat lädt die Musikschule der Stadt Neuss alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene am Samstag, 19. Juni 2021, ein. Angeboten wird unter anderem ein geführter 3D-Rundgang durch das Romaneum, dem Hauptsitz der Musikschule zu jeder vollen und halben Stunde zwischen 10 und 12.30 Uhr. Informationen rund um die Musikschule und die Möglichkeiten, ein Instrument zu lernen, Gesangsunterricht zu genießen oder in einem der 60 Ensembles mitzuspielen oder mitzusingen erhält man live in einer Videokonferenz. Diese kann im Zeitraum zwischen 10 und 13 jederzeit und ohne Anmeldung besucht werden. Dort gibt es Filme mit Instrumentenvorstellungen und auch die Möglichkeit, sich im Chat gezielt beraten zu lassen. Für Kinder gibt es ein kleines Online-Suchspiel mit Gewinnmöglichkeit – wer im 3D Rundgang alle versteckten Maskottchen findet und die Anzahl bis spätestens Montag, 21. Juni 2021, bei der Musikschule meldet, erhält einen kleinen Sachpreis. Die Aktion findet statt im Rahmen des bundesweiten Digitaltages. Der Link zur Videokonferenz wird rechtzeitig vorher auf der Internetseite der Musikschule (Startseite) sowie den sozialen Medien veröffentlicht: www.musikschule-neuss.de.



(Stand 14.06.2021/Stgl)

