14.06.2021 - Nachtexpress-Linien der Stadtwerke fahren wieder

Nach den erfolgten Lockerungen der Corona-Maßnahmen durch das Land NRW und der Öffnung von Außen- und Innengastronomie, fahren auch die Nachtexpress-Linien NE1 bis NE6 der Stadtwerke Neuss wieder. In der Nacht von Freitag, 11. Juni, auf Samstag, 12. Juni, finden die Fahrten erstmals wieder statt. Die NE-Linien werden

an Wochenenden und vor Feiertagen eingesetzt. Es gelten die gewohnten Fahrzeiten ab ein Uhr, zwei Uhr und

drei Uhr nachts. Die Fahrten der NE-Linien finden sich auch in der elektronischen Fahrplanauskunft der Stadtwerke unter www.stadtwerke-neuss.de/nahverkehr/fahrplan